Putins Spione: Auch BVT gerät jetzt ins Visier

Geheime Dokumente weitergegeben?

Vielmehr besteht der Verdacht des Verrats von Staatsgeheimnissen (bis zu zehn Jahre Haft) durch einen BVT-Beamten! Deswegen gab es bereits Wochen vor der Skandal-Razzia eine Hausdurchsuchung in der Staatsschutz-Zentrale bzw. an zwei Wohnadressen des Beschuldigten. Dieser soll klassifizierte, also geheime Dokumente an den russischen Nachrichtendienst weitergegeben haben. Auch eine Kontoöffnung wurde veranlasst.