US-Astronautin hat keine Sorge vor Flug zur ISS

Die US-Astronautin Anne McClain (39), die Anfang Dezember zur Internationalen Raumstation ISS starten soll, ist trotz des Fehlstarts der „Sojus“-Trägerrakete am 11. Oktober zuversichtlich. „Ich wäre schon am Tag danach wieder in eine ,Sojus‘ eingestiegen“, sagte die 39-Jährige am Freitag bei einer von der Raumfahrtbehörde NASA live übertragenen Fragerunde vor Journalisten.