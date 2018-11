100 Jahre Republik: Lebende Zeugen der Zeit

So wie die „Krone“ immer für die Menschen in Österreich berichtet hat, berichten nun die Österreicher. In unserer neunteiligen Serie bitten wir aus jedem Bundesland eine Person zu Wort, die mindestens so alt ist wie unsere Republik. Das trifft aktuell auf 1635 Österreicher zu. 609 von ihnen feierten heuer ihren 100er.