Beziehungsprobleme: Attacke mit Messer und Fäusten

Auf brutale und blutige Weise hat sich ein 30 Jahre alter Mann in der Nacht auf Freitag in Wien in die Beziehungsprobleme seiner Schwester und deren 29-jährigen Freund eingemischt. Gemeinsam mit einem Komplizen ging der Verdächtige mit einem Messer auf den Mann los, das Duo stach ihn nieder und verprügelte ihn.