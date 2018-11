„Watschn“ für die Lebensgefährtin

Stark betrunken hat ein 29-Jähriger seiner 26-jährigen Lebensgefährtin einen Schlag ins Gesicht versetzt. Die beiden waren Freitagnacht in der Wohnung in Feldkirchen in Streit geraten. Die Frau wurde zum Glück nicht verletzt. Die Polizei sprach gegen den weiterhin aggressiven Feldkirchner ein vorläufiges Betretungsverbot aus.