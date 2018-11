SAK setzte sich mit 3:0-Sieg die Winterkrone auf

Kampf war über weite Strecken Trumpf in Eugendorf. „Wir wussten, was uns in Eugendorf erwartet, die Mannschaft war darauf aber optimal eingestellt“, resümierte SAK-Trainer Andi Fötschl nach dem 3:0 an seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Wo sich als Erster mit Christof Kopleder gleichfalls ein Ex-Eugendorfer in die blau-gelbe Scorerliste eintrug, seine Mannschaft nach einem strittigen Foul an Mersudin Jukic kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt erlöste.