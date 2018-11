Spielabbruch! Skandal um Österreich-Team in Danzig

So etwas hat Österreichs Eishockey-Team noch nie erlebt - der Start ins Turnier in Danzig stand unter keinem guten Stern. Zunächst ging am Flughafen in Frankfurt ein großer Teil der Ausrüstung verloren, musste die Mannschaft am Freitag dezimiert zum ersten Spiel gegen Norwegen antreten - welches nach dem ersten Drittel abgebrochen wurde!