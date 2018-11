Unbekannter Täter riss Holzfigur die Beine ab

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, dürfte sich die Tat bereits am Donnerstagnachmittag zwischen 13.00 und 14.30 Uhr ereignet haben. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine geschnitzte Holzfigur, indem er ihr die Beine abriss. Dadurch entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei bittet nun um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter 059133/7111