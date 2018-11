25 Schüler planen den Verkehr in Salzburg

„In den Impulswochen ,Technik bewegt’ bieten wir 17 Workshops an Gymnasien und NMS in Stadt und Land Salzburg an, um Jugendlichen der 8. und 9. Schulstufe das Berufsbild des Ziviltechnikers näher zu bringen“, erklärt Adriana Falger vom Verein „at+s“. Noch bis zum 30. November schnuppern die Schüler in neun verschiedene Bereiche.