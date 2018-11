Freispruch nach Raubüberfall auf Pensionistenpaar

Ein „brutales, rücksichtsloses Verbrechen“ nennt der Staatsanwalt das, was am 30. Dezember des Vorjahres in Wien geschehen ist: Über ein Baugerüst des Nachbarhauses drangen zwei Täter in ein Haus in der Buchengasse ein, in dem sich eine betagte Frau allein befand - der Mann war mit der halbseitig gelähmten Tochter unterwegs. Die Frau wurde gefesselt, das Haus durchwühlt, als der Mann vorfuhr - und Letztgenannter mittels Holzlatte außer Gefecht gesetzt, nachdem der ehemalige Sicherheitsmann seine Waffe gezückt hatte!