Tag 5: Eine Dampfbügelstation von Braun

Möglich wird dieser Rekord mit einem cleveren Dampfsystem. Der so genannten DoubleSteam Technologie gelingt es nämlich, stolze 100 Prozent mehr Dampf durch die speziell beschichtete Bügelsohle zu pressen und so für das gleiche Bügelergebnis nur die Hälfte der Zeit zu beanspruchen. Gleichzeitig sorgen 5 bar-Dampfdruck sowie der extra-starke Dampfstoß von 350 g/min beim Modell IS 2044 VI (sowie 300g/min beim Modell IS 2043 BL) für ein perfektes, extra tiefes Durchdringen des Wasserdampfs durch den Stoff, so dass das Bügeln nicht nur spielend leicht gelingt, sondern selbst der störrischste Stoff problemlos glatt und gleichmäßig wird.