Gesundes Essen ist Food-Trend in der Innenstadt

2016 wurde die erste „Health Kitchen“ in der Zollergasse im siebten Bezirk eröffnet, vor drei Monaten kam die zweite Filiale in der Wollzeile dazu. Nun kommt man auch mitten in der Innenstadt in den Genuss. Serviert werden sowohl Eiprodukte, Joghurts, Müslis und Früchte zum Frühstück als auch frische Salate, Suppen und Wraps zu Mittag und am Abend. Zusätzlich gibt‘s eine Auswahl an Snacks für zwischendurch.