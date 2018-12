Tag 10: Ein Relax-Wochenende von PuchasPLUS

Besonders nach dem vorweihnachtlichen Stress möchte man gerne wieder ein wenig zur Ruhe finden. Wäre es nicht schön, diese Zeit mit einem kompletten Wohlfühlprogramm zu füllen? Für all jene, die in absoluter Ruhe relaxen möchten, sorgt das vier-Sterne-Thermenhotel puchasPLUS direkt an der Therme Stegersbach für erstklassige Entspannung. Inkludiert sind zwei Wellnesstage und einer Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet, Thermenaufenthalt, Wellness, Spa & Saunabesuch für eine Person im Zirben-Doppelzimmer. Nach dem großzügigen Frühstücksbuffet mit über 200 frischen Köstlichkeiten lässt sich das ausgedehnte Areal hervorragend erkunden, das sich über 6700m² und 14 verschiedene Becken erstreckt. Saunabegeisterte freuen sich dabei besonders über die edle Saunalandschaft, die Hotelbesuchern kostenlos zur Verfügung steht. Auf Geborgenheit und Gemütlichkeit wird in puchasPLUS besonders viel Wert gelegt - das burgenländische Landhausambiente verleitet dazu, die Seele einfach mal baumeln zu lassen und dem Weihnachtsstress für einige Stunden komplett zu entkommen.