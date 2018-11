Cannabis-Konsum führt zu Entzugserscheinungen

Dass es auch in Österreich eine große Zahl an Marihuana-Konsumenten gibt, bestätigt auch Karl Schubert-Kociper, Leiter des Drogenkompetenzzentrums CheckIt! im City4U-Talk: „Von den Menschen, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, machen die Cannabis-Konsumenten die größte Gruppe aus. Nach einem Erstgespräch können sie - wenn sie wolllen - weiter in der Konsumreduktionsgruppe bleiben und gemeinsam mit anderen an diesem Ziel arbeiten.“