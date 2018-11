In diesen Fällen sagen wir Danke!

Preiserhöhung bei Festnetz-Vertrag

Ein Schreiben über eine nicht ausschließlich begünstigende Änderung der Vertragsbedingungen hatte Peter M. von seinem Festnetz-Anbieter erhalten. Das bedeutet, dass das monatliche Grundentgelt um 5 Euro erhöht werden sollte. „Ich habe zwar die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen, dafür hätte ich aber keinen Festnetz-Anschluss mehr. Diesen brauche ich aber für meine Alarmanlage“, schilderte der Wiener der Ombudsfrau. Wir haben A1 in diesem Fall um Aufklärung gebeten und folgende Nachricht erhalten: Aufgrund großer Investitionen in den Netzausbau und die Verbesserung der Breitbandversorgung sei eine Tarifanpassung notwendig. Herr M. erhält ausnahmsweise eine einmalige Gutschrift in Höhe von 60 Euro.