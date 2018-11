Mehr transsexuelle Teenies wegen sozialer Medien?

Bereits zahlreiche Studien haben sich in jüngerer Vergangenheit mit den Ursachen von Transsexualität beschäftigt. Lange hat sich der hartnäckige Glaube gehalten, dass Transsexualität durch ein Hormongleichgewicht hervorgerufen werde. Diese These wurde jedoch 2015 in einer Studie des Transyouth-Zentrum in Los Angeles widerlegt. Ist Transsexualität also ansteckend? Was wie eine Frage aus dem 19. Jahrhundert klingt, wurde tatsächlich in einer umstrittenen Studie behandelt. Jedoch nicht im direkten Sinn. Die These ist jene einer „sozialen Ansteckung“ mittels sozialer Medien.