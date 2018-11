Streit um Frau in Salzburg endet mit Messerattacke

Ein Streit unter Männern ist am Donnerstag in Neumarkt (Salzburg) eskaliert: Ein 24-jähriger Syrer attackierte laut Polizei einen Einheimischen (26) mit einem Teppichmesser. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht, der Angreifer sitzt in Haft. Auslöser für die Auseinandersetzung war offenbar eine Frau.