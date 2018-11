Die besten Geschenke für Männer

Männer behaupten gern von sich, so einfach und unkompliziert zu sein. An sich mag das auch stimmen. Aber wenn es um das Thema Geschenke geht, zeigen sie sich sogar untereinander als schwierig. Immerhin muss das Bild des harten Kerls aufrecht gehalten werden. Also ja nicht zu kitschig oder gefühlsbetont. Und Frauen bringt dieser vermeintlich genügsame Wesenszug sowieso zur Verzweiflung. Denn in Wahrheit sind sie nicht ansatzweise so einfach zu beschenken wie Frauen. Denen kann man im Notfall auch eine Freude mit Dingen machen, die in der Lieblingsfarbe beispielsweise Rosa sind oder einfach niedlich aussehen. Ein Mann würde dabei nur verwirrt die Augenbrauen heben. Aber keine Sorge, wir haben uns intensiv mit den gängigen Männertypen beschäftigt und für jeden einige Ideen gesammelt.