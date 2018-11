Offensive gegen Motorradlärm im Außerfern

500 Personen werden befragt

Ab Mitte November werden in allen Gemeinden des Bezirks Reutte in einer repräsentativen und vom IMAD-Marktforschungsinstitut durchgeführten Telefonbefragung 500 Personen interviewt, um das tatsächliche Ausmaß der Belästigung der Wohnbevölkerung durch den Motorradlärm festzustellen. In rund 10-minütigen Befragungen werden zufällig ausgewählte betroffene Außerferner, geschichtet nach Motorradlärmbelastung, Wohngemeinde und demographischen Parametern befragt.