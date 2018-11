Der zweite Freitag im November ist in Österreich dem Apfel gewidmet. Das heimische Obst gilt seit jeher als Lieblingsobst von Herr und Frau Österreicher: Rund 20 Kilogramm pro Kopf werden davon jährlich verspeist. Zurecht, denn immerhin ist der Apfel nicht nur supergesund, sondern auch unglaublich vielfältig. Was Sie aus einem Apfel alles machen können, lesen Sie in unseren Empfehlungen.