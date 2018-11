Diese Geschenke bringen Frauen zum Strahlen

Geschenke für Frauen zu finden, ist nicht einfach - nicht mal, wenn Sie selbst eine sind. Ohne alle in einen Topf werfen zu wollen, sind Frauen in diesem Bereich doch um einiges komplizierter als Männer. Was vor allem an dem meist zutreffenden Klischee liegt, dass sie viel lieber einkaufen gehen. Dieses Hobby hat dank des Internets auch die erreicht, die von den langen Schlangen an den viel zu engen Kabinen und den Kassen abgeschreckt waren. Somit haben sich Frauen so ziemlich jeden ihrer Wünsche und die, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie haben, erfüllt.



Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber bei der Frage nach einem passenden Geschenk, habe ich noch von keinem Mann gehört: „Ich brauche nichts - ich habe ja eh alles.“ Trotzdem möchte man das enttäuschte Gesicht einer Frau unter einem leeren Christbaum nicht erleben. Was tun also? Am besten unsere nachfolgende Liste durchstöbern. Wir haben uns für so ziemlich jeden erdenklichen Frauentyp etwas einfallen lassen.