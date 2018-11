Bergrettung bringt 32 Schüler zum Unterricht

„Wir versuchen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit die Kinder am Montag wieder in die Schule gehen können“, sagt der Lesachtaler Bürgermeister Johann Windbichler: „Eine Notverbindung über die 1500 Meter hohe Sterzer Hochwiese wird am Freitag getestet. Die Waldwege mussten erst wiederhergestellt und sämtliche Brücken geprüft werden.“