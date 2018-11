Eine gute Ernte ist nicht gleich guter Ertrag

„Wir appellieren an die Handelsketten, dass sie zu uns stehen“, sagt Landesrat Johann Seitinger. Zugleich ergeht einmal mehr sein Appell an die Konsumenten: „Noch immer kauft jeder zweite rein nach dem Preis. Ich kann nur ersuchen, dass sie viel mehr schauen, wo die Waren her kommen, für ihr eigenes Leben, die Umwelt, die Bauern.“ Eindringlich rechnet er vor: „Würde jeder Steirer nur zehn Prozent mehr heimische Lebensmittel kaufen, wären das 4000 neue Jobs in unserem Land.“