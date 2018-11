Radfahrerin (77) fuhr bei Rot: Von Lkw gerammt

Gegen 12 Uhr fuhr der 41-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg auf der Peter-Rosegger-Straße in Fahrtrichtung Osten. Aufgrund des Rotlichtes der Ampel hielt er seinen Lkw als erstes Fahrzeug an der Haltelinie im Kreuzungsbereich mit der Kärntner Straße an. Als der 41-Jährige schließlich bei Grünlicht nach rechts in die Kärntner Straße einbog, kam es zur Kollision mit der 77-jährigen Radfahrerin aus Graz, welche zu diesem Zeitpunkt die Radfahrerüberfahrt im südlichen Kreuzungsbereich der Kärntner Straße in Richtung Osten überquerte.