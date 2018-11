Nigerianer mit Kokain im Magen geschnappt

Die „Operation Stormvoogel“ ist niederländischen Ursprungs, daher auch der Name: „Es fiel auf, dass Kärnten von Drogen aus Italien und Holland überschwemmt wurde“, schildert Staatsanwalt Christian Pirker. Bei einem internationalen Polizeieinsatz konnten etliche Drogendealer geschnappt werden – unter anderem auch zwei sogenannte Bodypacker, die Kokain über Italien nach Klagenfurt transportierten. In ihrem Körper. Das in kleinen Portionen verpackte Rauschgift – meist sind es Kapseln oder Kondome – wird geschluckt und am Bestimmungsort „natürlich ausgeschieden“.