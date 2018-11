1200 Pflöcke sollen die Raser weiter bremsen

Seit Monaten erregt die Hinterwinklstraße zwischen Ebenau und Elsbethen die Gemüter. Gerade nach der Sperre der Eichstraßenbrücke in Salzburg-Gnigl wichen immer Pendler auf die meist einspurige Fahrbahn aus. Verkehrszählungen im Sommer ergaben: 2500 Fahrzeuge pro Tag - die meisten zu schnell. Ganze 92 Prozent der Lenker hielten sich nicht an das vorgeschrieben Tempolimit von 40 km/h. Das schnellste Auto wurde sogar mit 99 km/h geblitzt - eine große Gefahr für den Schulweg. Das soll sich ändern. Entlang der Strecke wurden am Donnerstag 600 Pflöcke und 600 Schneestempen aufgestellt. Das soll die Geschwindigkeit durch eine noch schmälere Fahrbahn und ohne Möglichkeit zum Ausweichen aufs Bankett drosseln.