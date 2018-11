Freie Fahrt ab dem Sonntag am Bürgerspitalplatz

Überraschung bei der Baustelle am Bürgerspitalplatz und in der Münzgasse: Das gesperrte Nadelöhr in der Altstadt wird bereits am Sonntag in der Früh wieder befahrbar sein - einen Tag früher als geplant. Von einer „perfekten Baustelle“ spricht Stadtrat Lukas Rößlhuber, der sich zuvor für die Komplettsperre entschied.