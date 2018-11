Wie protzig ist die SPÖ, Herr Bürgermeister?

Gemälde-Thema regt Ludwig nicht auf

Den Wirbel rund um das Kocherscheidt-Gemälde, das der neue SPÖ-Bundesgeschäftsführer Drozda als Fotohintergrund in die Parteizentrale stellen ließ, versteht Ludwig „nur eingeschränkt“. Es hätte sich zwar nicht in den Räumlichkeiten der Parteizentrale befinden dürfen, weil „Im Raum drinnen II“ eine Leihgabe des Belvedere aus Drozdas Ära als Minister war. Allerdings sei das Bild im Zuge des rasch erfolgten Umzugs vom Bundeskanzleramt in den SPÖ-Klub transportiert worden, hieß es damals. Das Kunstwerk wurde mittlerweile wieder zurückgegeben.