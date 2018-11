Milliarden an Förderung für unsere Zukunft

Es sind in der (Öko-)Tat besondere Projekte, die vom Umweltministerium für förderungswürdig erachtet wurden, etwa die Sanierung der Kokerei in Linz. Diese war durch Luftangriffe 1942 so schwer beschädigt worden, dass Teer und Benzol ins Erdreich drangen und dieses schwer verseuchten. Mittels Öko-Zuschüssen in der Höhe von 140.000 Euro konnte alles saniert werden. Gut angelegt ist das Geld auch beim Wasserverband Steinberg in der Steiermark, wo das Netz so ausgebaut wurde, dass 5600 Menschen mit lupenreinem Nass versorgt werden können.