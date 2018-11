379 Absolventen der Fachhochschule geehrt

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, die den Sponsionen der Studiengänge „Biomedizinische Analytik“ und „Hebammen“ im Audimax der FH Salzburg in Puch/Urstein beiwohnte, gratulierte: „Nach Zeiten des intensiven Lernens und des Ablegens zahlreicher Prüfungen ist für all jene, die in den vergangenen Tagen und Wochen die letzten Hürden des Studiums geschafft haben, die Sponsion zum Bachelor oder Master der lange herbeigesehnte Abschluss ihrer Ausbildung. Dank der praxisnahen Inhalte sind sie für den Arbeitsmarkt bestens gerüstet.“