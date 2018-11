Geheimnisse vor Steuerzahlern

Durchleuchtet haben die NEOS alle Beschlüsse der Landesregierung seit deren Amtsantritt. „In den Listen, die offengelegt werden, fehlen bei vielen Punkten entweder Summen, Empfänger oder Verwendungszweck“, so NEOS-Chefin Indra Collini: „Das ist eine äußerst intransparente Vergabe von Steuergeld, wir fordern jetzt Aufklärung.“ Erreichen will die junge Landtagsfraktion das mit einer Anfragen-Serie an alle Landesräte.