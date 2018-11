Doi Tung: Neuer Glanz im Goldenen Dreieck

Leicht war die Umstellung nicht

Die Bevölkerung war anfangs misstrauisch, hatte Angst vor Veränderungen, Opium hatte ihr Leben bestimmt, es war ihre Lebensgrundlage, viele waren süchtig. Medizinische Betreuung, ein Entzugsprogramm für Betroffene wurde angeboten – 400 Personen aus der Region nahmen daran teil. Auch der 69-jährige Chamnan Apisoonthonkul war einer von ihnen: „Wir hatten früher keine Möglichkeiten – mussten alles Legale und Illegale tun, um zu überleben. Das Leben hier war gefährlich, aber nicht wegen der Waffen. Schlimmer war das Leben ohne medizinische Hilfe.“ An der Stelle, an der wir sitzen, stand früher sein Haus. Nun ist der Boden Teil des Mae Fah Luang Garden. Eine wunderschöne blühende Parkanlage, die gehegt und gepflegt wird. Ob er denn traurig sei, dass er sein Haus verlassen musste? Chamnan schmunzelt nur und meint: „Der neue Platz, an dem ich wohne, ist besser als dieser hier – und ich wollte, dass der Garten entsteht!“