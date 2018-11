An der Costa del Sol: Andalusiens sonnigste Seite

Die Legende besagt, solange sie den Felsen bevölkern, bleibt Gibraltar in britischer Hand. Im Süden des Naturschutzgebietes liegt St. Michael’s Cave, eine Tropfsteinhöhle, 300 Meter über dem Meeresspiegel. Mit Lichteffekten wird die Höhle spektakulär in Szene gesetzt. Very British geht es in Gibraltars Altstadt zu. Englische Pubs und die typischen roten Telefonzellen prägen das Bild rund um den Casemates Square und die Main Street. Die unzähligen Boutiquen, Juweliere und Geschenkläden sind nicht nur für uns eine schier unwiderstehliche Verlockung, ist doch der Einkauf zollfrei. Ein Abstecher führt uns zum Hafen, wo das ehemalige Kreuzfahrtschiff „Sunborn“, Gibraltars einziges Fünf-Sterne-Hotel, vor Anker liegt. An der Südspitze des Felsens, dem Europa Point, markiert der Leuchtturm von Gibraltar den südöstlichsten Punkt Europas und den Eingang zum Mittelmeer.