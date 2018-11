An den Abgründen der Geschichte

42 jüdische Bethäuser und Synagogen wurden in jener Nacht in Wien niedergebrannt – im gesamten Deutschen Reich waren es ungefähr 1400. Die weitere Schreckensbilanz der Reichspogromnacht in Wien: 27 Tote, 88 Schwerverletzte. 6500 Juden und Jüdinnen verhaftet, 3700 Festgenommene direkt nach Dachau deportiert. 2000 Wohnungen geraubt, 4000 Geschäfte geplündert. Brandruinen, wo einst Geschäfte und Synagogen waren. Die Scherben gaben der Nacht ihren Namen: Reichskristallnacht. Reichspropagandaminister Joseph Goebbels hat diese Bezeichnung geprägt. Er war es auch, der davon sprach, dass die Pogrome ein „spontaner Ausbruch des Volkszorns“ waren. Tatsächlich hatte die Zentrale des Sicherheitsdienstes in Berlin am 9. November Blitztelegramme mit Anweisungen für Maßnahmen gegen die Juden an alle Gestapo-Leitstellen geschickt. Auch nach Wien.