„Ich gehe mit meiner Laterne ...“

So kam es zum Ganslschmaus

Die Kammern waren gefüllt, die Gänse wohlgenährt und schlachtreif. Nun musste dem Gutsherrn der Pachtzins in Naturalien überbracht werden, da war auch eine Gans dabei, die „Zinsgans“. Die Handwerksmeister bedankten sich bei ihren Gesellen und luden zum knusprigen Ganslschmaus, zum „Lichtgansl“. Fällt der Martinstag, so wie heuer, auf einen Sonntag, so spricht das Brauchtum vom „Ganslsonntag“.