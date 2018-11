Unfall mit Ethanolofen: „Nur 5 % Überlebenschance“

Viele Ärzte zogen an einem Strang

Die Behandlung von derart schwerwiegenden Verletzungen sei nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit an einem Zentrum möglich, in dem Anästhesisten, Plastische Chirurgen, Pflegepersonen, Physio- und Ergotherapeuten rund um die Uhr Hand in Hand agieren, hob Kamolz hervor.