Windwurf aufgearbeitet: Landwirt (56) verunfallt

Nach den Unwettern und Windwürfen musste auch ein Landwirt aus St. Georgen im Lavanttal in seiner Waldparzelle mit dem Aufarbeiten des Schadholzes beginnen. Beim Umschneiden eines Baumes fiel ein weiterer, an den ersten Stamm engelehnter Baum und traf den 56-Jährigen vermutlich am Rücken.