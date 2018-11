„Frauen machen ersten Schritt bei Online-Dates“

Generell ist Online Dating in urbanen Regionen rund um große Städte verbreiteter. Der Grund darin liegt in der entsprechenden Bevölkerungsdichte. Laut Aufzeichnungen von „Once“ gibt es in Österreich im Osten mehr Nutzer als im Westen des Landes. Es ist davon auszugehen, dass sich die Registrierungen bei anderen Apps ähnlich verhalten. Auch im Verhalten kann man Unterschiede zwischen den Bundesländern beim virtuellen Daten feststellen. Lalande erklärt: „Laut einer Studie, die von Once in Auftrag gegeben wurde, schicken beispielsweise fast überall in Österreich Männer die erste Chatnachricht, außer in Oberösterreich. Hier sind es rund 67 Prozent der Frauen, die den ersten Schritt machen.“