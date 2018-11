Geschenke über die sich niemand freut

Der Moment des Geschenkeauspackens: Nach einem kurzen Stoßgebet an den Geschenkegott, kommt die Ernüchterung - aber dank reichlich Übung, weiß man in diesem Moment, wie sich die Enttäuschung nicht anmerken lässt. Es folgt ein (je nach Trainingslevel) aufgesetztes Lächeln und „Ooooh, Dankeschön!“ Anfänger glauben, sie helfen sich mit dem Zusatz: „Das hab‘ ich mir schon immer gewünscht.“ Sie werden’s auch noch lernen. Machen Sie es Ihren Freunden so richtig unangenehm und schenken Sie ihnen Dinge unserer Wunschliste, von der sie bisher nur noch nicht wussten, dass sie sie brauchen.