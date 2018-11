Schlemmen in Wien: Der Brunch mit 260.000 Klicks

Das 1090 (9., Bauernfeldplatz) ist ein Ort, der für All in One Gastronomie steht und für Qualität und Freundlichkeit. Frühstück, Mittag und Abendessen wird zu fairen Preisen angeboten und nicht zu vergessen muss der der Sonntagsbrunch erwähnt werden, der unglaubliche Wellen geschlagen hat. 260.000 Klicks erreichte das erste Video von dem Buffet! Ab 17. November kann hier nun nicht nur sonntags sondern auch jeden Samstag gebruncht werden! City4U hat die Infos: