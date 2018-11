Miriam Höller: Erster Liebesauftritt in Wien

Seit Kurzem ist sie mit dem Kanadier Nate Herbert liiert. Mit ihm gemeinsam tauchte sie am Mittwoch in Wien bei der Präsentation einer Sportuhr auf. Und sie strahlte! „Das Wichtigste in schweren Lebensphasen sind wohl die Menschen, die dir das Kinn anheben, wenn du mal wieder in den Boden starrst“, so Höller zuletzt, „Nate tat genau das ...“