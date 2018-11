Tiere sagen Danke - „Baby“

Somit haben wir „Baby“ vorübergehend am Gnadenhof aufgenommen. Wenig überraschend: Die Katze zeigte keine Anzeichen von Unsauberkeit! Jedoch war sie auch nicht glücklich darüber, in einem Rudel mit Artgenossen zu leben. Nach der Veröffentlichung im März in unserer Tierecke fand die Mieze ihr Lebensglück an der Seite von Rosemarie Rupp (Bild), die genau weiß, was „Baby“ braucht, um sich wohlzufühlen.