„Naked Kitchen“: Mit City4U zum Gratis-Dinner

Am 7. und 8. Dezember wird in Wien im Möbeldepot (23., Karl-Tornay-Gasse 34) gespeist. Starkoch Sören Herzig & Friends bieten Kulinarik auf höchstem Niveau in einer einzigartigen Location. Vom Feinspitz zum Food-Lover oder Lifestyle-Fan; Bei „Naked Kitchen“ wird für jeden Gast das Abendessen zu einem Erlebnis mit Trendfaktor.