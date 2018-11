Neu in Wien: „Nic von Grün“

„Inspiriert haben mich gesunde Restaurants in New York City, wo Business-Leuten, Müttern, Touristen und Jugendlichen gesundes Essen zu leistbaren Preisen möglich gemacht wird!“, erzählt er im City4U-Talk. Am Anfang steht er sogar selbst als Koch in der Küche und unterstützt sein Team. Die aktuellen Favorites? „Zur Zeit haben wir unsere Herbst-Specials. Sehr beliebt ist der Forest Treasure Salat.“