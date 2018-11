In der City eröffnet das „Kleinod Prunkstück“

Die Wiener Innenstadt wird um eine coole Bar reicher. Doch bis das Kleinod Prunkstück Ende 2019 eröffnet, darf das Kleinod Baustellen Pop Up „Das große Vorspiel“ ab 8. November 2018 in der Bäckerstraße 4 besucht werden. Über die Wintermonate ist stets von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Danach schließt die Baustellen Pop Up Bar ihre Türen endgültig, um nach Renovierungsmaßnahmen das Prunkstück auferstehen zu lassen. Zu probieren gibt es jedoch jetzt schon leckere Drinks mit dem Monkey 47-Gin aus dem Schwarzwald. City4U verlost 3 coole Packages davon.