Zwischen diesen beiden Bildern liegen 25 Jahre

Bei diesem Sujet erinnert man sich ganz verklärt an Evas Anfänge als sogenannte Miss Wonderbra, da zählte sie gerade mal zarte 21 Jahre. Es war ihr zweiter Auftrag in der Model-Branche, mit der erfolgreichen Kampagne „Hello, Boys!“ wurde sie schlagartig berühmt. Die riesigen Plakate mit dem kessen Mädchen, unter anderem affichiert am Times Square in New York, sorgten reihenweise für Auffahrunfälle, weil manch Boy tatsächlich nicht wegschauen konnte.