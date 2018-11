Ertragreiche Ernte 2018: 9000 Tonnen Obst

Der lange Sommer mit den sonnigen, heißen Tage brachten heuer Spitzenwerte bei der Obsternte in ganz Österreich. Allein in Salzburg wurden doppelt so viele Äpfel geerntet wie vor zwei Jahren. Waren es 2016 rund 4.000 Tonnen, schätzt die Landwirtschaftskammer heuer den Ertrag auf 9.000 Tonnen „Das Land Salzburg nimmt eine einzigartige Stellung in der Obsterzeugung ein, denn bei uns stehen Streuobstanlagen im Vordergrund. Es geht dabei nicht allein um die Wirtschaftlichkeit der Sorten, sondern auch um Geschmacksqualität und Sortenvielfalt“, sagt Landeshauptmann Wilfried.