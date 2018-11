Bald starten die Skitourengeher

Wenn man an diesem Wochenende auch schon in die Rennsaison einsteigen will, ist man am Kitzsteinhorn richtig. Am 25.11. wird wieder der „Kitzsteinhorn Schneekönig“ gesucht. Zwei Routen stehen zur Auswahl: Schneekönigin (474 Höhenmeter) oder Eisbrecher (899 Höhenmeter). Der Start erfolgt um 9 Uhr.