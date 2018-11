Adler-Trainer Felder: Intensivwoche statt Wellness

Zuerst strich der Ex-Weltmeister den schon traditionellen Regenerationskurs am Meer: „Weil sich bei den Burschen dafür die Begeisterung eh in Grenzen hielt.“ Dann verpasste der 56-jährige Tiroler den Adlern in der letzten Woche vor dem Auftakt im polnischen Wisla (17./18. November) noch ein Mammutprogramm mit Windkanaltests und den ersten Schneesprüngen.