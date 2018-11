Rapid in Europa-League: Mit Didi Kurs aufs Dutzend

Diese Serie kann sich sehen lassen – seit fast sechs Jahren ist Rapid in Heimspielen der Gruppenphase der Europa League unbesiegt, holte in den elf Partien sieben Erfolge und vier Remis. Ein Lauf, der im Dezember 2012 unter Trainer Peter Schöttel mit dem 1:0 gegen Metalist Charkiw seinen Anfang nahm. Welchen die Grün-Weißen anschließend unter Zoran Barisic (unten im Bild), Mike Büskens, Damir Canadi und Goran Djuricin fortsetzten – und wo das Team heute mit Didi Kühbauer das Dutzend voll machen will.